Başkan Erdoğan'ın arkasındaki Türkiye haritası Yunanlıları sinir krizine soktu!
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Edoğan'ın Türkiye haritası önünde çektiği fotoğraf Yunanlıları çileden çıkardı. Fotoğraftaki haritada yer alan Türkiye'nin deniz sınırları Yunanistan'da gündem oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan'ın burada ziyaretçi kitabını imzaladığı sırada arkasında duran Mavi Vatan yazılı harita, Yunan basınında gündem oldu.
Başkan Erdoğan'ın arkasında görülen harita, Türkiye'nin deniz sınırlarını gösteriyordu.
Yunan medyası, Türkiye'nin Girit'in doğusunda kalan bütün bölgeleri kendi deniz sınırları içerisinde göstermesinden rahatsız oldu.
EN ÇOK OKUNAN GAZETELERİN GÜNDEMİNDE
İngilizce yayın yapan Ekathimerini gazetesi, Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Ta Nea ve Ethnos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozuna geniş yer ayırdı.
"YUNAN TOPLUMU RAHATSIZ"
Haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki haritadan Yunan toplumunun rahatsız olduğu ifadesine yer verildi.
(Ensonhaber)
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