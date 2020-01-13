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13 Ocak 2020 Pazartesi 11:49:55 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:54:28

Başkan Erdoğan'dan yeni Libya hamlesi! Conte bugün geliyor

Libya’da hayata geçirilen ateşkesin ardından İtalya Başbakanı Conte, bugün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecek. Görüşmede Libya'daki ateşkes ve sahadaki duruma ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Boğazı'nda giderek artan ticari taşımacılık nedeniyle Boğaz'ın deniz trafiği için dünyanın en riskli geçiş yollarından biri haline geldiğini ve insanların hayatını tehdit ettiğini bildirdi. 

Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç duyulduğuna açıklık getiren Turhan, İstanbul Boğazı'nın uluslararası deniz taşımacılığında kullanılan bir su yolu olduğunu ve çok yoğun deniz trafiğine maruz kaldığını söyledi.

Turhan, bu su yolunun yatay olarak İstanbul'un her iki yakasında oturan vatandaşlarca sabah ve akşam saatlerinde çok yoğun olarak kullanıldığını, buradaki 57 iskeleden Boğaz'ın her iki yakasında deniz taşımacılığı amacıyla yararlanıldığını bildirdi. 

İstanbul'un turizm açısından önemine dikkati çeken Turhan, kente gelen yerli ve yabancı turistler için yapılan Boğaz turu amaçlı deniz trafiğinin de yoğun olduğunu dile getirdi.

Turhan, "Böyle bir ortamda, giderek artan ticari taşımacılıkla Boğaz'ın deniz trafiği için dünyanın en riskli geçiş yollarından biri olması İstanbul Boğazı'nda yaşayan insanların hayatını tehdit ediyor. Birinci nedenimiz bu. Yani Boğaz ve çevresinde yaşayan insanların hayatı risk altında. İkincisi, İstanbul'u İstanbul yapan Boğaz sahillerinde yer alan tarihi eserler. Bu eserler insanlığın malı. İstanbul pek çok medeniyete beşiklik yapmış, bunların hepsinin izleri, eserleri var. Bizim milletimizin de 800 yıla varan tarihi değerleri var. Hepsini korumak ve saklamak istiyoruz. Geçmiş insanlığın mirası olan bu eserleri gelecekteki nesillerin emaneti olarak görüyoruz, bunları kollamamız ve korumamız lazım. Bunları tehdit eden riskleri azaltmamız gerekiyor. Bu su yolunu kapatamıyoruz ancak kullananların uyması gereken kuralları koyuyoruz, şartları belirliyoruz." diye konuştu. 

"Geçen gemi sayısı azaldı, yük miktarı arttı"

Turhan, Boğaz trafiğine yönelik bilgisi olmayanların "Kanalın yapılmasına gerek yok, zaten bedava geçiş yapılan su yolu varken neden yeni kanal kullanılsın" yönünde eleştirilerde bulunduğunu hatırlatarak, Boğaz trafiğine ilişkin verileri paylaştı. 

ibya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el Sarrac ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya diplomasisi bugün de devam edecek. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Libya'yı görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

MASADA LİBYA MESELESİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yapacağı görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Libya meselesi ele alınacak.

Konuya ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'den üst düzey bir heyet Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UMH Başbakanı Sarrac ile görüştü

Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan var.

Üç ismin gündeminde Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler var.

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