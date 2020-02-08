Başkan Erdoğan'dan vekillere net uyarı: Dikkatli olun! Toplantıda dikkat çeken Berat Albayrak detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün milletvekilleri ile yaptığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elazığ depremi, Van'da çığ düşmesi ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nda uçağın pistten çıkmasına ilişkin gelişmeleri hatırlatan Erdoğan "Son günlerde arka arkaya birçok olay yaşandı. Ülkemiz hassas bir dönemden geçiyor. Böyle bir dönemde, birlik ve beraberliğimiz korumamız çok önemli. Sosyal medya üzerinden yapacağınız paylaşımlara ve açıklamalara dikkat edin. Yanlış anlaşılacak paylaşımlardan kaçının" dedi.

"VARSA SIKINTI GEREKENİ YAPIN"

Toplantıda, bazı milletvekillerinin teşkilatlarda yaşanan sıkıntıları gündeme getirmesi üzerine Erdoğan "kısır çekişmelerin içine girmemeleri" uyarısında bulundu. Teşkilatlarda bir problem yaşanıyorsa, her şeyin kendilerinden beklenmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Varsa bir sıkıntı, siz de gerekeni yapın" diye konuştu.

"BÜROKRATLAR SAHAYA İNSİN"

Toplantıda bazı milletvekilleri halkı yakından ilgilendiren konularda bürokratların da sahaya inmesi gerektiğini belirterek "Sadece bakanlar değil; örneğin karayolları genel müdürü gibi önemli kurumların başında olan bürokratlar da sahaya inmeli, illere gidip vatandaşla görüşmeliler. Halkın ne istediğini bizim gibi onlar da dinlesinler" önerisinde bulundu. Öneriye destek veren Erdoğan "Buna katılıyorum. Arkadaşlara iletelim ve bunu başlatalım" diye konuştu.

ALBAYRAK DETAYI

Bazı milletvekilleri de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın son dönemde "Türkiye için değişim başlıyor" adı altında Anadolu illerinde yaptığı toplantıların çok yararlı olduğunu ve kapsamının genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

YÜZDE 5'LİK BÜYÜME

Cumhurbaşkanı ekonomi konusunda yaptığı değerlendirmede "Ekonomi iyileşmeye doğru gidiyor. Yüzde 5'lik büyümeyi yakalarsak bu önemli bir rahatlamayı da beraberinde getirir" dedi. Erdoğan, ekonomideki düzelmenin yansımalarının yaz aylarında hissedileceğini de kaydetti.

SPORA SİYASET KARIŞTIRMAYIN

Son günlerde bazı spor kulüpleri ile ilgili tartışmalara siyasetçilerin katılmasına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sporu siyasete alet etmeyin, spora siyaset karıştırmayın. Ben spora siyaset karıştırılmasını hiçbir zaman doğru bulmam" dedi.

(Türkiye Gazetesi)