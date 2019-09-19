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19 Eylül 2019 Perşembe 18:37:48 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:59:36

Başkan Erdoğan'dan Van kedili 'tbt' paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıl önce İstanbul'dan Malatya'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından "tbt" etiketiyle paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıl önceki bir seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çektirdiği fotoğrafı,Instagram hesabından "tbt" (Throw Back Thursday) etiketiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı..

Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden, 2004'te İstanbul'dan Malatya'ya seyahati sırasında kucağında Van kedisi ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

Erdoğan, "tbt" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 yıl önce bugün... 19 Eylül 2004'te, İstanbul'dan Malatya'ya bu güzel Van kedisi dostumuz ile birlikte gitmiştik." ifadesini kullandı.

YORUM YAĞDI

Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı Instagram kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu..

AA

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