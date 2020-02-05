Başkan Erdoğan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan Yunan vekilin Türk bayrağını yırtmasıyla ilgili şunları söyledi:

Şahsı adına yaptığı edepsizlik, ahlaksızlık. Biz yanıtı siyasette, turizmde ve askeri mücadelede veririz.

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