05 Şubat 2020 Çarşamba 13:26:36 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 13:47:08
Başkan Erdoğan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile tepki
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunan vekilin Türk bayrağını yırtmasıyla ilgili, "Şahsı adına yaptığı edepsizlik, ahlaksızlık. Biz yanıtı siyasette, turizmde ve askeri mücadelede veririz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan Yunan vekilin Türk bayrağını yırtmasıyla ilgili şunları söyledi:
Şahsı adına yaptığı edepsizlik, ahlaksızlık. Biz yanıtı siyasette, turizmde ve askeri mücadelede veririz.
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