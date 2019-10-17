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17 Ekim 2019 Perşembe 23:22:36 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:40:48

Başkan Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından paylaştığı "Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak" mesajına yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak. Ortak çabamız bölgede barış ve istikrarı destekleyecek" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. Başkan Erdoğan; "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barış ve istikrarı destekleyeceğine inanıyorum" dedi.

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