Başkan Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. Başkan Erdoğan; "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barış ve istikrarı destekleyeceğine inanıyorum" dedi.