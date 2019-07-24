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24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40:14

Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara uyarı: kibir, lüks ve şatafattan uzak durun

AK Parti, yerel seçimlerin ardından belediye başkanları ile toplantılara Erzurum'da başladı. Başkanlara, Erdoğan’ın talimatları iletilirken, halktan kopmayın, vatandaşlara mutlaka dönüş yapın, kibir, lüks ve şatafattan uzak durun mesajları verildi.

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarıyla ilk toplantısını Erzurum'da gerçekleştirdi. 19-21 Temmuz’da yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları iletilirken, belediye başkanlarının asla yapmamaları gereken hususlara dikkat çekildi.

Erzurum’da başlayan ve Şanlıurfa, Nevşehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Samsun’da sürecek eğitim toplantılarında başkanlara önemli mesajlar veriliyor. Toplantıda Erdoğan’ın mesajı başkanlara iletildi. Erdoğan’ın mesajının başında 'halktan kopmayın' öğüdü geldi. Belediye başkanlarının sürekli halkın içinde olması ve yapılan hizmetleri vatandaşa en iyi şekilde anlatmaları istendi.

VATANDAŞA DÖNÜŞ YAPIN

Yeni Şafak'ın haberine göre, vatandaşların sorunlarına kulak verilmesi istenen toplantıda, başkanlara “Sizi arayan, bir sorununu anlatmak için size ulaşmaya çalışan kişileri geri çevirmeyin. Telefonu açamıyorsanız bile daha sonra dönüş yapın ve onların sıkıntılarını dinleyin” talimatı verildi. Bu kapsamda belediye personelinin halkla ilişkiler konusunda eğitilmesi de önerildi. Personelin bu konuda daha dikkatli olması için ayın personeli gibi teşvik edici uygulamalara gidilmesi tavsiye edildi.

MAHALLE MECLİSLERİ

Vatandaşla bağları güçlendirmek ve onları karar süreçlerine dahil etmek için de her mahallede bir mahalle meclisi kurulması istendi. Kurulan bu meclislerin belirli aralıklarla düzenleyeceği toplantılara da belediye başkanı ve belediyenin yetkili birimlerinin yöneticilerinin katılmasının gerekliği anlatıldı.

Belediye başkanlarının vatandaş ile diyaloglarında kibirli davranmamaları, lüks ve şatafattan uzak durmaları istendi. Başkanlara özellikle, akraba, eş ve dostlarının belediye ile olan ilişkileri konusunda dikkatli davranmaları konusunda da tavsiyelerde bulunuldu. Başkanların hizmetleri sırasında özellikle Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestoya uymaları konusu hatırlatıldı.

 

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