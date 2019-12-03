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03 Aralık 2019 Salı 09:58:19 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 10:47:13

Başkan Erdoğan'dan termik santrallere 'filtre' açıklaması: Halkım karar vericidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmeden önce İstanbul Yeni Havalimanı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Termik santrallere 'filtre' açıklamasında bulunan Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atar bilemem. 2022 sonuna kadar buna fırsat verelim, bunu kabul etmem mümkün değildir. Bir tarafta halk, bir tarafta sermaye var. Bu adımı attık. Bir ihaleye gider, başka çıkışı yok." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

TERMİK SANTRALLERE BACA DÜZENLEMESİ

"Her şeyden önce bu erteleme ilk defa önümüze gelmedi. Bu talep daha önce geldi bunlar yapıldı. Yüklenici firmalar bu filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler, tekrar süre uzatım talebinde bulunuyorlar. Bizim kararlılığımız var. Paris Sözleşmesi'yle bir süreci yaşıyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili teklifler geldi. Bu teklifleri getirenler sözlerinde durmadı, biz de imza atmadık. ABD başta olmak üzere bunu imzalamış değil.

"BU KURULUŞLARI ÇALIŞTIRMAYIZ"

Derdimiz yenilenebilir enerji konusunda havanın kirletilmesine, insanımıza temiz hava solumasına fırsat vermeyen bu kuruluşları çalıştıramayız. Bu termik santrallerde daha başta bir defa bu filtrasyonun yapılması kaydı var. Siz bu karara uymazsanız, siz daha fazla para kazanacaksınız diye buna fırsat veremeyiz. Bunun için süre doluyor. Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atar bilemem. 2022 sonuna kadar buna fırsat verelim, bunu kabul etmem mümkün değildir. Bir tarafta halk, bir tarafta sermaye var. Bu adımı attık. Bir ihaleye gider, başka çıkışı yok.

"VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR"

O dönemde de aynı şeyler gündemimizde oldu, konuştuk. Fakat bu bacalara bu modern anlamda filtreleri yerleştirmezseniz bu anında kısıtlanır. Verilen sözler tabii ki. Ama ne yazık ki çevre noktasında verdikleri sözü tutmadılar. İstediğin kadar düşürdüm de, halkım diyor ki 'hava kirliliğinden yaşamakta sıkıntı' çekiyoruz. İş bitmiştir, halkım karar vericidir. Süre bitmek üzereyken geldik, kendileri buna uymadı. Meclis'e göndermekten başka çarem olamazdı. Yapılacak iş Meclis'te gerekli tartışmalar yapılır, bunun yolu yeniden ihaledir, bu bölgeye bizim doğalgaz noktasında sıkıntımız yok, doğalgazı getirebiliriz. Burada istihdam noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu sıkıntıyı da çok daha farklı yollar ortadan kaldırırız.

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