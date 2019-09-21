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21 Eylül 2019 Cumartesi 16:47:45 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 17:20:10

Başkan Erdoğan'dan "TEKNOFEST İstanbul" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TEKNOFEST'i, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak görüyorum. Katma değerli üretim öncülüğünde küresel rekabet gücümüzü arttıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. 2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi, teknoloji ve yenilikçilik anlayışıyla yazacak ve gençlerimize daha nitelikli iş imkanları oluşturacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST'i, gençler başta olmak üzere milletin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak gördüğünü bildirdi. 

Başkan Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Erdoğan, paylaşımında TEKNOFEST'i, gençler başta olmak üzere milletin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren bir platform olarak gördüğünü belirtti.

Türkiye'de 17 sene boyunca bilime ve teknolojiye yaptıkları alt yapı yatırımlarının sonucunda güçlü bir ekosistemi inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayıları 207'yi bulan üniversitelerimiz, 1.191 Ar-Ge merkezimiz, 349 tasarım merkezimiz, 84 teknoloji geliştirme bölgemiz ve 112 bin araştırmacımız, bu ekosistemin temel aktörleridir. Teknolojik dönüşüm sürecinde, yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz. Bunun için katma değerli üretim öncülüğünde küresel rekabet gücümüzü arttıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. 

2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi, teknoloji ve yenilikçilik anlayışıyla yazacak ve gençlerimize daha nitelikli iş imkanları oluşturacağız. Ülkemizi hedeflerinden alıkoymak isteyenlere cevabımızı, hayallerimizi, heyecanımızı, azmimizi, inancımızı kaybetmeden çalışarak, çok çalışarak, daha çok çalışarak vereceğiz."

AA

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