Başkan Erdoğan: Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum

Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'a eski İstanbul milletvekilleri ile geçen hafta sonu düzenlenen toplantıdaki "gülme" videosu izletildi ve konu üzerinde tartışma yapıldı.

Şehit haberlerinin ardından kamuoyunda tartışma yaratan videoyu izlerken sinirlendiği görülen Erdoğan, "Orada bir ironi var. Trump'la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum" diyerek sitem etti.

DEDİĞİMİ YAPTIM



Erdoğan Avrupa'nın Suriyelilere yaklaşımını da şöyle eleştirdi: "9 yıldır bizim mültecilere muamelemize bakın. İnsan hakları şampiyonları daha ilk günden su koyverdi. 'Siz verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz kapıları açarım' demiştim. Dediğimi yaptım. Hiç kimseyi zorla göndermiyoruz. Şimdi kapıları açtık, 'Arzu eden gidebilir' diyoruz."

Erdoğan, FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in "Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Bir kere onlar sizin kadınınıza kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler" açıklamasını da hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi iktidarları döneminde şehitler tepesinin boş olacağı yönündeki sözleri ile Gülen'in Haçlılar açıklamasının benzer olduğunu savunan Erdoğan, "CHP ile FETÖ de burada beraber hareket ediyor. Kılıçdaroğlu'nun şehitlik felsefesinden, ne kadar anladığını görüyoruz" dedi.

AB'YE: BU SAATTEN SONRA ANLAMI YOK

Başkan Erdoğan'ın Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile 3 saati aşan görüşmesinde mültecilerle ilgili diyaloglar yaşandı. Erdoğan'a Bulgaristan'a mültecileri göndermediği için teşekkür eden Borisov, 'AB'nin sözlerini tutması için gerekli girişimleri yapacağını' söyledi. Bu sözler üzerine Erdoğan, "Bu saatten sonra ne yaparsanız yapın, anlamı yok. Yıllardır defalarca uyardık. Bizi artık İdlib'ten gelenler zor durumda bırakır. Yapılan açıklamalara bakıyorum, bunu hâlâ anlamayan ülkeler ve AB kurumları var" dedi. Yunan tarafının mültecileri öldürmesine tepkili olan Erdoğan'ın, "Bunun hesabının uluslararası alanda sorulması lazım, o masada neyi oturup konuşacağız" dediği kaydedildi.