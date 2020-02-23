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23 Şubat 2020 Pazar 19:47:02 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 19:55:53

Başkan Erdoğan'dan Sincan'daki kongreye sürpriz telefon

Sincan İlçe 7. Olağan Kongresi'ne telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aramıza fesat sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz, bu konuda birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere hiçbir zaman o fırsatı tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Sincan İlçe 7. Olağan Kongresi'ne telefonla bağlandı.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, kongreyle Sincan ilçe teşkilatında hücre tazelenmesi olacağını ve bu hücre tazelemesiyle geleceğe çok daha farklı şekilde yürüme imkanı bulacaklarını belirtti.

Erdoğan, içeride ve dışarıda yoğun bir çalışma yürüttüklerine işaret ederek, "Partimiz, ülkemizin yönetiminde her türlü varlığını ortaya koydu. Gerek ekonomik gerek askeri gerek siyasi gerek kültürel gerek içeride gerek dışarıda varlığını, ülkemizin gücünü her seferinde daha da artırmaktadır. Dışarıda yaptığımız seyahatlerde bunu zaten hissediyorum. Artık masada Türkiye var ve Türkiye'nin olduğu bütün bu masalardaki görüşmelerle birlikte de Türkiye'nin gücü dünyada hissedilir hale gelmiştir." diye konuştu.

Yürüttükleri başarılı terörle mücadele faaliyetlerinin, içeride ve dışarıda Türkiye'nin gücünü hissettirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde, her yerde Türkiye inlerine girmiştir bu teröristlerin. Artık teröristler kaçacak delik arıyorlar. Yeter ki biz güçlü olalım yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim. Kardeşlerim hep söylediğimiz nedir? Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlettir. Benim sizlerden ricam şudur, birbirimizi Allah için seveceğiz. Aramıza fesat sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz, bu konuda birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere hiçbir zaman o fırsatı tanımayacağız. Bu konuda bir sıkıntımız var mı? Eyvallah, ben sizleri Allah için seviyorum bu sevgimiz daim olsun. Bu kardeşler topluluğunu geleceğe hep birlikte taşıyalım ve sizleri bu kongrede tebrik ediyorum. İnşallah ortaya çıkacak yeni tabloyla birlikte 2024 seçimlerine başarılı bir şekilde hazırlanalım."

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