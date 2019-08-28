28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:19:12 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:36:18
Başkan Erdoğan'dan Şenler'in vefatıyla ilgili açıklama: Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerindendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler (81), tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi üzerine sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı
1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan Şenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı:
Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
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