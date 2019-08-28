Başkan Erdoğan'dan Şenler'in vefatıyla ilgili açıklama: Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerindendi

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan Şenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı:

Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.