08 Aralık 2019 Pazar 20:09:24 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 20:11:27
Başkan Erdoğan'dan şehit polis Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.
Başkan Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.
(AA)
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