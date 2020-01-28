Başkan Erdoğan'dan şehit Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz’un kahraman şehidi, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok’un kıymetli validesi Asiye Olçok hanımefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AA