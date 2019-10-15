15 Ekim 2019 Salı 09:58:22 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 10:00:32
Başkan Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker Onur Yavan'ın ailesine başsağlığı diledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Yavan ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
(AA)
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