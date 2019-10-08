Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Er Kotanoğlu'nun ailesine taziye telgrafı gönderdi.

AA