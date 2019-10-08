08 Ekim 2019 Salı 12:08:15 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 12:13:26
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Er Kotanoğlu'nun ailesine taziye telgrafı gönderdi.
AA
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