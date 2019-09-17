17 Eylül 2019 Salı 11:06:44 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 11:08:12
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da devriye görevi sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, Iğdır'da devriye görevi sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
(AA)
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