07 Temmuz 2019 Pazar 20:13:45 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 20:16:22
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, koşu testi sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.
AA
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