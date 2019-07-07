Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, koşu testi sonrasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik'in ailesine başsağlığı telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

AA