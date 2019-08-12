12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:18:33 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:20:48
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Altunyurt'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Şırnak’ta operasyona intikal sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Altunyurt'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
(AA)
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