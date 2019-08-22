Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üç askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammed Ferdi Güntekin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

(AA)