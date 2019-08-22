22 Ağustos 2019 Perşembe 12:52:48 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:53:54
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammed Ferdi Güntekin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üç askerin ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammed Ferdi Güntekin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT