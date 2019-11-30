30 Kasım 2019 Cumartesi 22:00:06 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 22:01:02
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG tarafından Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin ile Hakkari ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
AA
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