Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG tarafından Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin ile Hakkari ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

AA