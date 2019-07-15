Başkan Erdoğan'dan S-400 mesajı: Hedefimiz Rusya ile ortak üretim yapmak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak, "S-400'lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Almanız doğru olmaz dediler. Hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreninde S-400 konusuna değindi.

"HEDEF RUSYA İLE ORTAK ÜRETİM YAPMAK"

Başkan Erdoğan: S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, bugün sekizinci uçak da geldi. İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Bir daha milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef, ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak.