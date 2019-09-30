Başkan Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.
İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle, tüm Musevi vatandaşlara tebriklerini ileten Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:
"Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda aziz milletimiz, yüzyıllardır toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitliliği, birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli zenginlik olarak telakki etmiştir. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum."
AA
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