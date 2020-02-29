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29 Şubat 2020 Cumartesi 08:15:55 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:20:48

Başkan Erdoğan'dan Putin'e: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Telefon diplomasisi başlatan Erdoğan, Rus lider Putin’e "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Rejimin tüm unsurları meşru hedef" dedi. İki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib’deki kalleş saldırının ardından sahada ve diplomaside atılan adımları anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştüğünü söyleyen Altun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, milyonlarca insanı sınırlarımıza yığan rejimin yol açtığı milli güvenlik sorununa bir de askerlerimiz kanlarının eklendiğini belirterek, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını vurguladı” dedi. Altun iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmelerinin kararlaştırıldığını da belirtti.

REJİM’İN İKİ BİN KAYBI VAR

Sahadaki son durum hakkında da bilgi veren Fahrettin Altun, “Rejim unsurları meşru hedef konumundadır. Çok ciddi bir saldırı süreci yürütüyoruz. Hem karadan hem havadan vuruyoruz. Büyük kayıplar verdirdik. 10 Şubattan bu yana toplamda 2 bin 38 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 78 tank, 29 zırhlı araç, 53 obüs, 27 askeri araç ve 9 mühimmat deposu vuruldu” diye konuştu.
Yaşanan bu elim saldırı sonrasında Suriye’de yaşanan gelişmelerden birinci derecede Esad’ın sorumlu olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, Rusya’nın ise Astana ve Soçi mutabakatında yer alan rejimi durdurma görevini yerine getirmediğini hatırlattı.

İDLİB UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN EDİLMELİ

Altun, “Esad ulusları toplumun kayıtsızlığından faydalanmaktadır. Bölgede etnik temizlik ve demografik mühendislik yapmaktadır. İdlib düşerse milyonlarca Suriyeli Türkiye ve Avrupa’ya kaçmaya çalışacak.  Uçuşa yasak bölge uygulanması son derece hayati bir unsurdur” değerlendirmesini yaptı.

SOÇİ'DE BELİRLENEN ALAN REJİMDEN TEMİZLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meseleler ve İdlib ele alındı. Erdoğan, askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye’nin Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejimden temizlenmesi hususunda kararlılığını vurguladı. İki lider, İdlib’deki büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybedilmeden atılmasında mutabık kaldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise  Trump’ın, saldırıyı kınadığını belirtildi,  “Başkan, Türkiye’nin insani felaketi önleme çabalarına desteğini tekrarladı. İki lider, daha fazla masum insan öldürülüp yerlerinden edilmeden önce Suriye, İran ve Rusya’nın saldırılarının durması gerektiği konusunda mutabık kaldı” denildi.

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