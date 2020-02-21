Başkan Erdoğan'dan önemli görüşmeler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esed rejiminin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib’de, sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için yeni askeri noktalar oluşturmaya devam ediyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan gerilim üzerine Rusya ve katil Esed rejimine şubat ayının sonuna kadar süre tanımıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası bölgede sıcak çatışmalar başladı.



ERDOĞAN'DAN MERKEL İLE MACRON'A ESAD UYARISI

İdlib'de yaşanan bu süreç sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Macron ve Merkel'le telefon görüşmesinde, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti.



IRKÇI SALDIRI SONRASI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Öte yandan, Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmede, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi.