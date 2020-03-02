Başkan Erdoğan düşman unsurları uyardı: Sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üstündeki o başlar da kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara il Danışma Meclis Toplantısında partililere hitap etti. Bayraklar ile büyük bir teveccühle salonda karşılanan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında çok önemli bilgiler geliyor. İdlib'de TSK'nın icra ettiği Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ülkemizi 15 Temmuz ve öncesindeki saldırılarıyla yıkamayanların Suriye'deki karmaşa ile bunu yapma çabasının da başarısız olacağını işaret etti ve "Başaramayacaksınız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

BİZ DİPLOMASİ ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

"Sözlerime şehitlerimize rahmetler dileyerek başlamak istiyorum. Şehit yakınlarımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Mücadelesini akamete uğratmadık. Muhataplarımıza tekrar terkar barışçıl yollarla, diplomasiyle bu meselelerin çözülmesi gerektiğini anlattık ve bunun için çok çalıştık. Ancak biz yanlış anlaşıldık. Ve operasyonumuzu başlattık. Bu operasyona da Bahar Kalkanı adını verdik. Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Daha önceki operasyonlarımızda neyi amaçlıyorsak. Bu operasyonda da bunu amaçladık. Kararlılığımız sürecek. Daha İdlib şehitlerimizin cenazelerini kaldırmadan rejime tarihi kaybı verdirdik.

"2557 REJİM ASKERİ VE MİLİSİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Şu ana kadar Bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 24 zırhlı araç, 2 füze rampası 2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir imha etmiş durumdayız.

"ONLARA ADI VER KENDİ YOK ÜLKELERDEN OLMADIĞIMIZI GÖSTERMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Bu sadece bir başlangıçtır. Ülkemizi etrafta çokça olan "adı var kendi yok" devletçiklerden olduğunu zannedenler olduğu anlaşılıyor. Biz bunlara gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğumuzu gösteriyoruz. İşlerin buraya gelmiş olmasından dolayı gerçekten üzüntülüyüz. Ama bunun sebebi bize meydan okuyanlardır. Her biri canımızdan bir parça olan askerlerimize kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur.

"BATI ARTIK HESAP VERECEK"

Mülteci yükünü tam 9 yıldır Türkiye üstleniyor. Bu ülke üstleniyor. Batı'nın söylediği süslü sözler gerçek hayatta karşılık bulmuyor. Bize kapıları açmayın diyorlar, aylar önce yük paylaşımına girmezseniz kapıları açarız dedim. Şaka yapıyoruz sandılar, latife sandılar. Şimdi telefon üstüne telefon açıyorlar. O iş bitti. Batı hesap verecek.

"TÜRKİYE KENDİ İNSANLARINA GÜVENEREK OPERASYONLARINI YÜRÜTMEKTEDİR"

Biz yıllarca Suriye'de güvenli bölge oluşturalım, göçmenleri buralarda iskan edelim dediğimizde yanaşmadılar. Kapıları açtığımızdan beri gidenlerin sayısı 100 binden fazla. Bu rakam 1 milyonu bulacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti. Huzuru tesis etmek için kurulan yapılarda kınama yapmak dışında hiçbir işe yaramıyorlar. Türkiye operasyonlarını kimseye güvenerek değil, kendi bileğine, kendi yüreğine, kendi insanlarına güvenerek yürütmektedir.

"15 TEMMUZDA NEDEN DIŞARI ÇIKMIŞSAK, BUGÜN O SEBEPLE SURİYE'DEYİZ"

Türkiye şu ana kadar ne İran'ı ne de Rusya'yı doğrudan hedef almamıştır. Harekatlarımızla sadece askerlerimizin kanını döken rejimi hedef alıyoruz. Buna saygı duyulmasını bekliyoruz. Böyle dönemler gerçek dostların ve sinsi düşmanları görüldüğü dönemlerdir. Bu mücadele bizim şahsi tercihimizle değil, milletimizin topyekun iradesiyle gerçekleşmiştir. 15 Temmuz'da Türkiye neden dışarı çıkmışsa, bugün de aynı sebeple Suriye'dedir."

"KİMSE ABD'YE RUSYA'YA NEDEN SURİYE'DESİN DEMİYOR"

Kimse ABD'ye, Rusya'ya neden Suriye'desin demiyor. Türkiye'ye bunu diyorlar. Şehidimiz ne diyor, 'Sakın neden Suriye'deyiz diyenlerden olmayın'. Gittim, gördüm, olmamız gereken yerdeyiz mesajı veriyor. Ben demiyorum bunu, şehidimiz diyor.

"KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

"Esad ile savaşa girersek banko Esad'ın safında dururum diyen bir zihniyet var. Şehitler tepesi boş kalacak diyen muhalefet lideri de bu zihniyettendir. Biz bilmeyerek söylediğini düşünüyoruz. Bu zat şehitler tepesinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Eğer bilerek söylüyorsa daha vahimdir.

"SEN PARTİNİN GEÇMİŞİNİ BİLE BİLMİYORSUN"

Ülkemizin bağımsızlığı, birliği için hayatını kaybeden herkes şehittir. Özellikle de cephede mücadele edenler. Şuheda makamına yükseldikleri konusunda en ufak bir şüphemiz yoktur. 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken televizyon karşısından izleyen birine bunları anlatmak elbette zordur. Sen kendi geçmişini bile bilmiyorsun. İkide bir bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür diyorsun. Gazi Mustafa Kemal ne diyordu, 'Ben size ölmeyi emrediyorum'. Sen kendi partinin geçmişinden bile bir habersin. Biz bu mücadeleyi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal. Sen şehitliği bilmezsin. Sen şehitliği anlamazsın. Sende o iman da yok.

"ZALİM REJİMİ YENİLGİYE UĞRATACAĞIZ"

Şehadet nedir, şehit nedir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini milletimize anlatmalıyız. Bunlara verilecek en güzel cevap yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırmak olduğunu biliyoruz. FETÖ'yü, PKK'yı nasıl yenilgiye uğrattıysak bu zalim rejimi de yenilgiye uğratacağız.