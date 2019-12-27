Başkan Erdoğan'dan olay "Devrim" pozu
Gebze'de yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile resmi açılışının yapılacağı "Bilişim Vadisi"ne gelen Başkan Erdoğan, "Devrim" arabasını inceledi ve direksiyonuna geçti.
Türkiye tarihi anlara tanıklık ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile resmi açılışının yapılacağı "Bilişim Vadisi"ne geldi.
Başkan Erdoğan'ı alana girişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile diğer ilgililer karşıladı.
Fuaye alanında bulunan "Devrim" arabasını inceleyen Erdoğan, direksiyona geçti. Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.
Erdoğan'ın beraberindekilerle salondaki yerini almasıyla tören başladı.
Programa, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınları da katılıyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan'dan olay "Devrim" pozu
- İyice şımaran Yunanlılardan Türkiye açıklaması: Erdoğan, Libya konusunda riskli davranıyor
- Balon balıkları üzerinde çığır açacak buluş: Biyomedikal alanda kullanılacak jelatin ve kolajen elde ettiler
- TSK'dan Libya mesajı: Yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırız
- Libya'da alıkonulan Türk gemiciler: Bizim için özel gelmişlerdi