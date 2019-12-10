10 Aralık 2019 Salı 11:54:56 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 12:33:10
Başkan Erdoğan'dan Nobel tepkisi
Soykırımcı yazar Peter Handke'ye ödül verilmesine çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır." dedi.
Erdoğan, "Suriye’deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunluğuyla en büyük darbeyi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan değerlere vurmuştur." ifadesini kullandı.
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