Başkan Erdoğan'dan NATO liderlerine uyarı: Teröre desteği kesin

Londra'da bugün başlayacak NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan, kritik görüşmeler yapacak ve liderlere hitap edecek. Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği zirve kapsamında Erdoğan Suriye konulu toplantıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya gelecek. Görüşmede, Erdoğan, “Beynini kontrol ettir” diyerek tepki gösterdiği Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerini de gündeme getirecek.

ANKARA'NIN 'BLOKE' KARARI

Erdoğan, dörtlü zirvede Suriye’deki son durumu, ülkedeki siyasi geçiş sürecini, mültecilerin geri dönüşünü, güvenli bölge çalışmalarını, PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadeleyi, NATO’nun yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte etmesi gerektiğini ve S-400 meselesi gibi 6 kritik başlığı gündeme getirecek. Ankara’nın NATO’nun Baltıklara ilişkin güvenlik belgesini bloke etmesi de zirvedeki en kritik başlıklardan birisi olacak.

LİDERLERE HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan, yarın zirvenin ana oturumunda liderlere hitap edecek. Erdoğan, müttefik ülke liderlerlerinden terör örgütü PKK/PYD’ye verilen desteğin kesilmesini isteyecek, üye ülkelerin Türkiye’yi Suriye sınırında PKK/YPG'yle mücadelede yalnız bıraktığı vurgusunu yapacak. Erdoğan konuşmasında, tehdit sona erene kadar Türkiye'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği mesajı verecek.

TÜRKLERLE BULUŞACAK

Başkan Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda bugün, liderler onuruna verdiği resepsiyona katılacak ve Başbakan Boris Johnson'la akşam yemeğinde buluşacak. Erdoğan, NATO toplantısından sonra Londra’da Cambridge Merkez Camii’ni ibadete açacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan Cambridge Camii, Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğini taşıyor.

KİMSE KATKILARIMIZI TARTIŞAMAZ

Milli Savunma Bakanlığı, “Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır” açıklamasında bulundu. MSB'deki basın toplantısının ardından güvenlik kaynakları da, “NATO güvenlik planlarına rezerv” iddialarına ilişkin, “NATO içerisinde prosedür, usuller var. Onlar normal şekilde işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' gibi ifadeler kabul edilebilir değil” değerlendirmesini yaptı.

NATO'NUN TAM MERKEZİNDEYİZ

Türkiye'nin NATO'ya önemli katkılarının olduğunu vurgulayan kaynaklar, “NATO'nun çok önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz. Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir” ifadesini kullandı. Bilgilendirme toplantısında, NATO'nun kuruluşu ve Türkiye'nin NATO'ya katkılarının anlatıldığı bir video da paylaşıldı.

ERDOĞAN'IN ÖZEL KONUKLARI

Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde engelli zanaatkar, sporcu ve sanatçılarla ailelerini kabul etti. Kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Erdoğan'a şiir okudu. Erdoğan'ın kabulüne katılanlar arasında; milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camii'nde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli “WeWalk” akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi'nde 5 yıldan bu yana öğrenim gören bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer aldı.