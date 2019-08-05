Başkan Erdoğan'dan minik Zeynep'e ilaç müjdesi: Kızımızın yaşaması için ne gerekiyorsa yapın

Başkan Erdoğan, Zeynep'in yaşaması için sürekli alması gereken pahalı ilaçların temin edilmesi için yanındaki yetkililere talimat vererek, "Zeynep kızımızın yaşaması için ne gerekiyorsa yapın. İlaçlarını hemen temin edin" dedi.

TÜRKİYE'DE SADECE 7 KİŞİDE

NCL hastalığı, Türkiye'de 70 kişide görülürken, TİP2 türü ise sadece 7 kişide bulunuyor. Zeynep, hastalığı daha fazla ilerlemeden, ayda 2 defa alması gereken ve değeri 150 bin TL olan ilacı beklerken Sargın ailesi, Sağlık Bakanlığı onayından geçen ancak SGK ödemesi kapsamına henüz alınmayan 'Brineura Cerliponase Alfa' adlı ilacın maliyetini kendi imkanları ile karşılayamadığı için valilik onayıyla "Zeynep yaşamak için desteğinizi bekliyor" şeklinde bir yardım kampanyası başlatmıştı.

(İHA)