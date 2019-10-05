05 Ekim 2019 Cumartesi 20:46:06 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:47:09
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Server Balaban ve Azra Çavuş’a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.
İHA
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