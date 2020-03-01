01 Mart 2020 Pazar 00:39:12 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 00:42:59
Başkan Erdoğan'dan Macron'la kritik görüşme
Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini belirtti.
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