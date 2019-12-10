Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sarı Yeleklileri'i niye durduramıyorsun?

  • Bist 100
    109301
  • Dolar
    5,8139
  • Euro
    6,4399
  • Altın
    273,2950
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi! Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak... Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları 2019 yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav soru ve cevapları 2019 yayınlandı mı?
Komandolarımız, Rasulayn'da 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi Komandolarımız, Rasulayn'da 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
BDDK Buradaöde Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet iznini iptal etti BDDK Buradaöde Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet iznini iptal etti
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
Ekrem İmamoğlu eğlendirmesini biliyor! Şehir Hatları tersanesi personele kapatılıp "içkili partiye" açıldı Ekrem İmamoğlu eğlendirmesini biliyor! Şehir Hatları tersanesi personele kapatılıp "içkili partiye" açıldı
Konya'daki enkazdan acı haber! Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Konya'daki enkazdan acı haber! Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi
'Drama' dalında 3 Netflix yapımı Altın Küre'ye aday gösterildi 'Drama' dalında 3 Netflix yapımı Altın Küre'ye aday gösterildi
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak
Gençlik Projeleri nedir? Gençlik Projeleri destek başvuru sonuçları belli oldu! Gençlik Projeleri nedir? Gençlik Projeleri destek başvuru sonuçları belli oldu!
Ekrem İmamoğlu "israf yapılıyor" dedi, projeleri iptal etti ama İBB'nin 2020 bütçesinden partilere ve konserlere 52 milyon lira ayırdı Ekrem İmamoğlu "israf yapılıyor" dedi, projeleri iptal etti ama İBB'nin 2020 bütçesinden partilere ve konserlere 52 milyon lira ayırdı
Fatih Terim yönetimden 5 futbolcu istedi Fatih Terim yönetimden 5 futbolcu istedi
Galatasaray'da imza krizi Galatasaray'da imza krizi
Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu Şeb-i Arus için ek YHT seferi konuldu
Barcelona'dan Messi'ye ömürlük teklif Barcelona'dan Messi'ye ömürlük teklif
Brent petrolün varili 64,25 dolar Brent petrolün varili 64,25 dolar
Galatasaray, Saracchi’yi gündemine aldı Galatasaray, Saracchi’yi gündemine aldı
Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız Fatih Terim: Son düdüğe kadar savaşacağız
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları! 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları! 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü pano örnekleri
Fenerbahçe'den dev transfer harekatı Fenerbahçe'den dev transfer harekatı
CHP'den çifte standart! "AK Parti’ye oy verdiler" diye mahalleyi çamura mahkum ettiler CHP'den çifte standart! "AK Parti’ye oy verdiler" diye mahalleyi çamura mahkum ettiler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 22:25:59

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sarı Yeleklileri'i niye durduramıyorsun?

Başkan Erdoğan, 'İslami terör' ifadesini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı'nı, "Karşımızda susuyor, NATO Zirvesi'nde aynı ifadeleri kullanıyor sözleriyle eleştirdi. Paris'te Sarı Yelekliler çıktı. Hadi çöz, durdur bakalım" dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, “Siz, İslami terör ifadesiyle, barışla terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Karşımızda susuyor, son NATO Zirvesi'nde aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu şimdi? Paris'te Sarı Yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Niye onları barış havzası içinde yola koyamıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bunu böyle bilesin” dedi. 

SORUMLULUĞUMUZ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Camilerimize saldırıyorlar mı? Saldırıyorlar. Müslümanlar görüldüğü yerde öldürülüyor mu? Öldürülüyor. Biz bunlara nereye kadar sessiz kalacağız? Eğer bunlara biz ses çıkarmazsak, elimizle müdahale etmezsek, dilimizle müdahale etmezsek o zaman kalbimizden buğzetme mecburiyetimiz, sorumluluğumuz yok mu? İşte bunları yapmadığımız sürece biz daha çok dayak yeriz. Her biri proje ürünü olan ve dinimizin adını istismar eden terör örgütleri de, bu zulümlerin bahanesi olarak kullanılıyor.” 

DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

Başkan Erdoğan, İİT'nin kuruluşunun temelinde Kudüs davasının olduğunu hatırlatarak, Kudüs'teki ve onun ayrılmaz bir parçası olan Filistin'deki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyledi. İsrail'in hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan tavrının, bölgedeki krizi Müslümanlar aleyhine sürekli derinleştirdiğini anlatan Erdoğan, kimi ülkelerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve yasadışı yerleşimleri desteklemesinin, sıkıntıları yeni bir boyuta taşıdığını belirtti. 

HEP BİRLİKLE SEFERBERLİĞE GİTMELİYİZ

Erdoğan, Müslümanlığın en önemli özelliklerinden birinin de aile kurumunun gücü olduğunu belirterek, bugün geleceğini tehdit altında gören toplumların tamamının ortak özelliğinin, aile kurumunun zayıflatılması ve çarpıtılması olduğunu söyledi. Gelinen noktada hiçbir teşvik, maddi destek ve telkinin bu tür ülkelerin aile kurumlarını yeniden ayağa kaldırmaya yetmediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Çünkü temel çökmüş durumda. İslam ülkeleri olarak aile kurumumuza ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. Kendi ülkem başta olmak üzere bu konuda hepimize çok önemli görevler düşüyor. Güçlü aile yapısının güçlü toplum demek olduğunu, bunun da hep birlikte güvenli geleceğimiz anlamına geldiğini tekrar tekrar hatırlamalıyız. Bu bakımdan aile içi şiddet, önüne geçmemiz gereken en önemli tehditlerden biridir. Kadının ve çocuğun uğradığı ruhsal ve fiziksel şiddet sorununu bitirmeden güçlü aile yapısını inşa edemeyiz. Müslüman, o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer Müslümanlar da emindir, sadıktır. Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz.” 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ