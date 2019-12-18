Başkan Erdoğan: Nerede kararlı adımlar atacağımızı gayet iyi biliyoruz

  • Bist 100
    110578
  • Dolar
    5,9114
  • Euro
    6,5758
  • Altın
    280,5320
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oynadığı futbolla göz dolduran Merih'in transferi iptal oldu! Oynadığı futbolla göz dolduran Merih'in transferi iptal oldu!
Abdurrahim Albayrak: Florya'yı rüya bir tesis yapacağız Abdurrahim Albayrak: Florya'yı rüya bir tesis yapacağız
Melo, Galatasaray idmanında Melo, Galatasaray idmanında
Tarihi Yedikapılar Yeraltı Şehri turizme kazandırılmayı bekliyor Tarihi Yedikapılar Yeraltı Şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
Beşiktaş, 2-0 mağlup olmasına rağmen bir üst tura atladı Beşiktaş, 2-0 mağlup olmasına rağmen bir üst tura atladı
A101'e bu hafta neler geliyor? A101 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bu hafta neler geliyor? A101 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
Yunanistan tutuştu! Türkiye'ye karşı SİHA arayışına girdiler Yunanistan tutuştu! Türkiye'ye karşı SİHA arayışına girdiler
Şoke eden gerçekler ortaya çıktı! 'Nasıl transfer ettiniz?' Şoke eden gerçekler ortaya çıktı! 'Nasıl transfer ettiniz?'
Kaan ve Kenan kaçtı! G.Saray, Amed Öncel'in peşine düştü Kaan ve Kenan kaçtı! G.Saray, Amed Öncel'in peşine düştü
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi? 'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Libya halkının darbeci General Hafter'e karşı Trablus hükümetine desteği artıyor Libya halkının darbeci General Hafter'e karşı Trablus hükümetine desteği artıyor
Eski bir KGB ajanı Putin devlet başkanlığına özel olarak mı seçildi? Eski bir KGB ajanı Putin devlet başkanlığına özel olarak mı seçildi?
Darbeci Sisi, Katar'la uzlaşı çabalarını değerlendirdi Darbeci Sisi, Katar'la uzlaşı çabalarını değerlendirdi
Ajda Pekkan ve Murat Boz o albümde neden yer almadı? Ajda Pekkan ve Murat Boz o albümde neden yer almadı?
Pınar Deniz, Can Yaman'la iptal olan projesi hakkında ilk kez konuştu! Pınar Deniz, Can Yaman'la iptal olan projesi hakkında ilk kez konuştu!
Baikan Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir'i kabul etti Baikan Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir'i kabul etti
Son 24 saatte 12 bin sivil sınır hattına yakın bölgelere göç etti Son 24 saatte 12 bin sivil sınır hattına yakın bölgelere göç etti
Anayasa Mahkemesi, "Önderimiz başkan APO’dur" terör propagandasını ifade özgürlüğü saydı Anayasa Mahkemesi, "Önderimiz başkan APO’dur" terör propagandasını ifade özgürlüğü saydı
TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım
Su-57 savaş uçağı Suriye'de test edildi Su-57 savaş uçağı Suriye'de test edildi
G.Saray dört koldan harekete geçti! Almanya'dan 4 takım takibe alındı G.Saray dört koldan harekete geçti! Almanya'dan 4 takım takibe alındı
THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' açıklaması THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' açıklaması
Milli Muharip Uçağı, 2027 yılı başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek Milli Muharip Uçağı, 2027 yılı başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek
Yukatel Denizlispor Kulübünün hesaplarındaki denetim tamamlandı Yukatel Denizlispor Kulübünün hesaplarındaki denetim tamamlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:39:17 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:30:49

Başkan Erdoğan: Nerede kararlı adımlar atacağımızı gayet iyi biliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de düzenliği basın toplantısında son dönemde gündemden düşmeyen İncirlik ve Kürecik üsleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Kürecik veya İncirlik üssü kapatılacak mı?' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Gerek İncirlik (üssü), gerek Kürecik (üssü), gerekirse ikisi birden. Eğer bu ülkenin değerlerine saygı duyuyorsanız, bu ülkenin geleceği için biz de bir şey katalım diyorsanız, o zaman atılan bu adımlarda bize itidali nerede tavsiye edeceğinizi iyi düşünün. Biz nerede itidalli davranacağımızı, nerede kararlı adımlar atacağımızı gayet iyi biliyoruz." açıklamasında bulundu

Cenevre ziyaretinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gündeme gelen Kürecik ve İncirlik üsleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

SORU: SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN KÜRECİK VE İNCİRLİK'LE İLGİLİ İTİDAL TAVSİYESİ VAR. BU ÜSLER KAPATILACAK MI?

O açıklamalar hatırlanırsa demek ki çok isabetli olacak. Çünkü, “Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur” noktasında. Yalan ne yazık ki bol. Burada neyin itidalinden bahsediyorsun? Bir tarafta yaptırımları gündeme getirenler var. Bu adımı atmazsanız, “Bak, yaptırımdan bahsediyorlar. Neyi bekliyorsunuz?” diye söylemeye başlayacaklar. Kılıçdaroğlu kendine göre bizi ters köşe yapmaya çalışıyor. Her adımını dikkatli şekilde sürdüren bir iktidar var. Gerek İncirlik (üssü), gerek Kürecik (üssü), gerekirse ikisi birden… Eğer bu ülkenin değerlerine saygı duyuyorsanız, “Bu ülkenin geleceği için biz de bir şey katalım” diyorsanız, o zaman atılan bu adımlarda bize itidali nerede tavsiye edeceğinizi iyi düşünün. Buna kalsa bunlar, bize terörle mücadelede de itidal tavsiye edecekler. Hala da ediyorlar. Biz nerede itidalli davranacağımızı, nerede kararlı adımlar atacağımızı gayet iyi biliyoruz.

SORU: İHA’LARIMI KKTC'DE... 

Bunların gerekirse, sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey, her an değişebilir. Bunun yanında; zaten Libya kendisi de bu tür ihtiyaçlarını karşılıyor. Askeri Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması, aramızdaki dayanışmayı daha da güçlü kılacak. Tabi şu anda Geçitkale’ye inen İHA’ların konumu, işlevi de önemli. Bu süreci de aynı hızla devam ettireceğiz. Herhalde bundan sonra sayın Kılıçdaroğlu, “Doğu Akdeniz’de var mıyız, yok muyuz?” demez umarım. Bu kadar uzun bir kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin oralarda olmaması söz konusu olabilir mi? Ama bunların hayatından, askeri güvenlik, bu tür şeyler, gelmiş geçmiş değil. Onun için de ne yazık ki buna çok uzaklar ama alışacaklar.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ