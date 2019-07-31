31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:15:15 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:19:04
Başkan Erdoğan kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.
AA
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