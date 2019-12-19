Başkan Erdoğan'dan kritik mesajlar: Atacağımız yeni adımlar olacak

TURGAY GÜLER/CENEVRE

Cenevre temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan, Malezya'ya gitmeden önce gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Libya ile imzalanan deniz sınırı mutabakatı ve askeri işbirliği anlaşmasıyla, Akdeniz'de Türkiye'ye kurulan tuzakların bozulduğunu belirten Erdoğan, “Akdeniz'de öyle adımlar attık ki; bu adımlar Sevr haritasının ters köşe edilmesidir. Bu kadar önemli. Bu kadar uzun deniz sınırı olan bir ülkenin oralarda bulunmaması düşünülemez. Atacağımız yeni adımlar olacak” diye konuştu.

MONTRÖ'DE BİZE TANINAN HAK YOK

Kanal İstanbul Projesi'nin tamamlanmasıyla Montrö Sözleşmesi'nin de ters köşe olacağını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Boğazlarda, Montrö’de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip geçiyorlar. Düşünün, sizin Boğaz'ınızı kullanıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Öyle bir durum var. Kanal İstanbul ise böyle değil, Süveyş Kanalı’nda ve diğerlerinde oraların nasıl kendilerine ait hakları varsa biz de bu yatırımı yaptığımız zaman bu tür bir hukukumuz doğacak. Üstelik kaza endişesi de taşımayacaksın. İşin bir de bu güzelliği var.”

PUTİN'LE LİBYA MUTABAKATI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Libya konusunda telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılan Başkan Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: “Biz, bir görevlendirme yaptık. Bu görevlendirme kapsamında, dışişleri bakan yardımcısı, savunma bakan yardımcısıyla istihbarattan ve ulusal güvenlikten oluşan bir heyetle kısa bir zaman içinde arkadaşlarımız, Moskova ziyareti yapacaklar. Muhataplarıyla bölgesel konuları etraflıca ele alacaklar. Bizler yapıcı ve kısa sürede netice alıcı bir görüşme olmasını Sayın Putin'den istedik ve kendileri de aynı şekilde talimatları vereceklerini söylediler. Hem Libya hem de Suriye konularını görüşmeleri konusunda mutabık kaldık.

ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN

Yunanistan Başbakanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, onlar Libya Mutabakatı'nın hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Biz de tam aksine, 'Bu uluslararası deniz hukukuna uygundur' diyoruz. Attığımız adımın bütün hesabını, çalışmasını yaptık. Bu süreç de yeni başlamadı. Bu olayın aslında tarihi geçmişi var ve o geçmişinde, işin haritası çok daha farklıydı. Ne zaman? Kaddafi döneminde (2009'da). O süreçte bu adım atıldı ama tabii Kaddafi'nin ömrü vefa etmedi. Dolayısıyla çalışmalarımız şu anda bizim arşivlerimizde.” Bu dönemde atılan adımların uluslararası hukuka uygun olduğunu tekrarlayan Erdoğan, burada bazı çalışmalar bulunduğunu, bu çalışmalarını da zaman içinde uluslararası camiayla da paylaşacaklarını bildirdi.

KILIÇDAROĞLU'NA AKDENİZ TEPKİSİ: GÖZÜ VAR AMA GÖRMÜYOR

Erdoğan, “İktidar Doğu Akdeniz’de hiçbir şey yapmıyor” diyen CHP liderine, “Sondaj gemilerimiz , firkateynlerimiz, helikopterlerimiz, hepsi oradaydı. Ne yapalım? Bakar kör” sözleriyle karşılık verdi.

Başkan Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi, ABD yaptırımına karşı İncirlik ve Kürecik üslerinin gündeme getirilmesi, Kanal İstanbul Projesi konularında, ülke menfaatlerini gözardı ederek karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, “İktidar Doğu Akdeniz’de hiçbir şey yapmıyor” açıklamasını hatırlatan habercilere, “Bundan birkaç ay önceydi, kalktı, ne dedi; 'Hükümet, Doğu Akdeniz’de hiçbir şey yapmıyor. Oralarda bulunmuyor, görülmüyor. Fransız orada, şu orada, bu orada.” Oysa sondaj gemilerimiz sismik araştırma gemilerimiz, firkateynlerimiz, helikopterlerimiz, hepsi oradaydı. Gözü var ama görmüyor. Ne yapalım? Bakar kör” diye yanıt verdi.

'NE İŞİMİZ VAR' DİYORDU

Erdoğan, “Neden asker gönderiyoruz, ne işimiz var Libya’da” diyen Kılıçdaroğlu için, “Ana muhalefetin zaten huyu, sınırlarımızın dışına çıkmaya bizi mecbur eden herhangi bir olay olduğu zaman, 'Orada ne işimiz var' demek. Suriye meselesinde de oradan füzeler, havan topları atılsın, biz şehitler verelim, ne olursa olsun, 'Bizim orada ne işimiz var?' diyorlardı. Bunlar zaten içeride teröristler cirit attığı zaman da aynı şeyi söylüyorlardı” ifadelerini kullandı.

YALAN NE YAZIK Kİ BOL

Başkan Erdoğan, geçmişte “Gerekirse İncirlik kapatılsın” diyen, ancak şimdi 'itidal' tavsiye eden Kılıçdaroğlu'na ilişkin şunları söyledi: “O açıklamalar hatırlanırsa demek ki çok isabetli olacak. Çünkü, 'Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur' noktasında. Yalan ne yazık ki bol. Burada neyin itidalinden bahsediyorsun? Bir tarafta yaptırımları gündeme getirenler var. Bu adımı atmazsanız, 'Bak, yaptırımdan bahsediyorlar. Neyi bekliyorsunuz' diye söylemeye başlayacaklar. Kılıçdaroğlu kendine göre bizi ters köşe yapmaya çalışıyor.”

ATACAĞIMIZ ADIMI BİLİYORUZ

“Her adımını dikkatli şekilde sürdüren bir iktidar var” diyen Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi: “Gerek İncirlik Üssü, gerek Kürecik Üssü, gerekirse ikisi birden… Eğer bu ülkenin değerlerine saygı duyuyorsanız, 'Bu ülkenin geleceği için biz de bir şey katalım' diyorsanız, o zaman atılan bu adımlarda bize itidali nerede tavsiye edeceğinizi iyi düşünün. Bunlara kalsa, bize terörle mücadelede de itidal tavsiye edecekler. Hâlâ da ediyorlar. Biz nerede itidalli davranacağımızı, nerede kararlı adımlar atacağımızı gayet iyi biliyoruz.”

Başkan Erdoğan, Malezya'da Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

'TASVİP ETMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Erdoğan, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı almak istemesine ilişkin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

Cenevre'deki değerlendirme toplantısında habercilerin, “Kamuoyundaki bir tartışma da Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'nı almak için Rekabet Kurumu'na başvurması. Buna yönelik eleştirilere yaklaşımınız nedir” sorusu üzerine Başkan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz' dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankasının girişim sermayesi şirketi. O tablo şu anda bu seyirde” bilgisini paylaştı.

ULUSLARARASI ALANDA ÖNDE

“Sizin tasvip etmediğiniz bir şey mi” sorusunu Erdoğan, şöyle cevapladı: “Hayır. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın. Bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti. Biz geldik, önce kamu bankalarımızın tamamını görev zararlarından kurtardık. Şu anda Ziraat sadece ulusal değil uluslararası alanda da önde gelen bankalardan bir tanesi. Halkbank da Vakıfbank da öyle. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank'ta belli bir oranda hissesi var. Yeni atılan adımla Vakıflar Genel Müdürlüğü bundan sonra hizmet etmede büyük bir imkana sahip olacak. Yatırımlarını vakıf hizmetlerinde daha etkin gerçekleştirecek.”

KRALİYET SARAYI'NDA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından, Kraliyet Sarayı'nda törenle karşılandı. Görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da yer aldı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kraliyet Sarayı Özel Defteri'ni de imzaladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Türkiye ile Malezya arasındaki anlaşmalar, Başkan Erdoğan ve Başbakan Mahathir'in huzurunda imzalandı.

MALEZYA İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir'i kabul etti. Baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalandı.

Cenevre ziyaretinin ardından, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geçen Başkan Erdoğan, Başbakan Mahathir Muhammed'i kabul etti. Kabul sırasında Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda 15 anlaşma imza altına alındı.

BAYKAR'LA İHA ÜRETİMİ

“Bilim ve Teknoloji Alanında Türkiye ve Malezya Hükümetleri Arasında İşbirliği Anlaşması” imza altına alınırken, ayrıca, Türkiye ve Malezya savunma ve teknoloji şirketleri arasında 14 iyi niyet anlaşması sağlandı. İyi niyet anlaşmaları şöyle: “BAYKAR Makina ile TEGAC Arasında İnsansız Hava Aracı Üretimi Geliştirilmesine Yönelik İyi Niyet Anlaşması”, “TİSAŞ ile KOP Mantap Arasında Silah ve Ekipman Üretimi Alanında İyi Niyet Anlaşması.”

DESTEK GEMİSİ İŞBİRLİĞİ

“İstanbul Denizcilik A.Ş. ve Bousteat Tersanesi Arasında Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) Projesine Ortak İşbirliği ile Teklif Verilmesine Yönelik Gizlilik Anlaşması”, “İstanbul Denizcilik A.Ş. ve 9 Alt Yüklenici Firmadan Oluşan KITeMM Konsorsiyumu Arasında Malezya'daki Gemi İnşa Onarım ve Bakım Projelerinde İşbirliği Anlaşması İmzalanmasına Yönelik İyi Niyet Anlaşması”, “İstanbul Denizcilik A.Ş. ile Kuala Lumpur Üniversitesi, Teknoloji Birikim Kurumu (TDA) ve SEFT Arasında Yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi Dizaynı Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Anlaşması”.