15 Kasım 2019 Cuma 17:38:04 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 17:40:15
Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü münasebetiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türkü’nün yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.
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