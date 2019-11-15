Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türkü’nün yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.