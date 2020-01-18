Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz Suriye'de ilerleyeceğiz, sen Esed ile flörte devam et

Başkan Erdoğan, İdlib'teki masum kadınlara ve çocuklara "terörist" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendiği açıklamalar;

"YARIN ALMANYA'YA GİDİYORUM BUNU GÖREMEZSİN"

Ülkemizin Libya'da ne işi varla Akdeniz'de ne işi var diye sormak aynı şeydir. Yarın Almanya'ya gidiyorum. Bay Kemal bunu da görmezsin.

Türkiye güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerinin huzurunu sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecek. Sen katil Esed'le her türlü flörtü yapmaya devam et.

"BUNLARDA VİCDAN DA YOK"

Yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal. Onlar bizim kardeşlerimiz ya. Bunlarda vicdan yok vicdan. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelseydi halimiz ne olurdu?

"KABRİNDEN KALKSA SİZE YAŞAM HAKKI TANIMAZ"

Türkiye Akdeniz'deki hakları teslim edilene kadar Libya'da olmayı sürdürecektir. Ne diyor biz Atatürk'ün partisiyiz, geç o işi geç, kimlere anlatıyorsun. Kabrinden kalksa bu ülkede size yaşam hakkı tanımayacağını biliyorum.