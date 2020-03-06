  • Bist 100
    109609
  • Dolar
    6,0877
  • Euro
    6,8934
  • Altın
    329,3590
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mültecilere broşür dağıtan İsveçli parlamenter Jimmie Akesson sınır dışı edildi Mültecilere broşür dağıtan İsveçli parlamenter Jimmie Akesson sınır dışı edildi
İdlib şehidimiz sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı İdlib şehidimiz sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Ceren Damar Şenel cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı Ceren Damar Şenel cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı
Cammu Keşmir'de yenilenen okul kitaplarında bölgedeki kısıtlamalara yer verilmedi Cammu Keşmir'de yenilenen okul kitaplarında bölgedeki kısıtlamalara yer verilmedi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor
Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de esnafı ziyaret etti
Kopenhag ile Medipol Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak Kopenhag ile Medipol Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Özkoç tepkisi: Hesabını sor Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Özkoç tepkisi: Hesabını sor
Sinop'ta 2 kız öğrenciye cinsel saldırı! Okul müdürü tutuklandı Sinop'ta 2 kız öğrenciye cinsel saldırı! Okul müdürü tutuklandı
Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları 15 Mart’a Kadar Uzatıldı Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları 15 Mart’a Kadar Uzatıldı
MEB harekete geçti! Bütün okullarda aynı anda başladı MEB harekete geçti! Bütün okullarda aynı anda başladı
BM'den Yunanistan'a darbe: İltica başvurularını askıya almanız kanunsuz BM'den Yunanistan'a darbe: İltica başvurularını askıya almanız kanunsuz
Başkan Erdoğan Rusya dönüşü önemli açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan Rusya dönüşü önemli açıklamalarda bulundu
İran’da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi İran’da koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi
Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi
Diyarbakır annesi Vesile Alkan: Oğlumu onlar için büyütmedim Diyarbakır annesi Vesile Alkan: Oğlumu onlar için büyütmedim
Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdi Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdi
THY'den koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklama: Çok önemli adımları attık THY'den koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklama: Çok önemli adımları attık
Fatih'te dehşet! Bankacı kadın vahşice öldürüldü Fatih'te dehşet! Bankacı kadın vahşice öldürüldü
Kamerun'da ilk Corona Virüs vakası görüldü Kamerun'da ilk Corona Virüs vakası görüldü
Hartapu'nun krallığı 2 bin 800 yıl sonra keşfedildi Hartapu'nun krallığı 2 bin 800 yıl sonra keşfedildi
Türkiye'deki kadın nüfusu oranı açıklandı Türkiye'deki kadın nüfusu oranı açıklandı
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Mart 2020 Cuma 14:52:44 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 14:58:28

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Özkoç tepkisi: Hesabını sor

Rusya dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kendisine hakaret eden CHP'li Engin Özkoç hakkında da konuştu. Özkoç'un açıklamalarına tepki gösteren Başkan Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi ve 'Yani Türk siyasetinin kesinlikle buralara düşmemesi gerekirdi. Ama buraya düşürenlere de bedelini, eğer sorumluluk taşıyorsa, mensubu olduğu partinin lideri hesabını sormalıdır' dedi.

Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un kendisi hakkındaki skandal sözleriyle ilgili ilk kez konuştu. Başkan Erdoğan, “CHP’deki ruh halini benim anlatmam doğru olur mu? Bunlar adeta deli dumrul misali felaket yaşıyorlar. Ve şu an itibarıyla, bu sabah gerek avukatım olsun gerek yargı olsun bu şahıs ile ilgili bu davaları açtılar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler” ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Çok büyük tehlike. Yani Türk siyasetinin kesinlikle buralara düşmemesi gerekirdi. Ama buraya düşürenlere de bedelini, eğer sorumluluk taşıyorsa, mensubu olduğu partinin lideri hesabını sormalıdır." dedi.

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İdlib zirvesinden ateşkes çıktı. Bu ateşkes ile Türkiye hem masada hem de sahada kazanmış oldu. Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un kendisi hakkındaki skandal sözlerine sert dille cevap verdi.

Erdoğan, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun, böyle akla hayale gelmeyecek hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz ne adetimiz müsaade eder. Tabi dün TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ülkemizde parlamentonun böyle tabloyu yaşamasını hiç istemezdik. Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Onu da geçiyorum, dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde maalesef birçok sakatlıklar yapıyor. Arifiye olayının perde arkasında da var. Kendisini şöhret yapabilmek veya bir karşılık bulabilmek için sırtına bir tişört giyiniyor. Yanına aldığı şöyle bir elli yüz kişiyle gidip devasa bir yatırımı karalamanın, lekelemenin neticesini toparlamak istiyor. Tabi bu CHP'nin sorunudur ve milletimiz de bunlara vakti saati geldiğinde gereğini yapacaktır. Biz de yargıda konuyla ilgili gereğini yapacağız ve yapıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a yönelik skandal hakaretleri sonrası TBMM'de yumruklu kavga çıkmıştı. CHP'li Engin Özkoç'un skandal hakaretleri ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Öte yandan Başkan Erdoğan 1 milyon TL'lik dava açarken, Adalet Bakanlığı, Özkoç ile ilgili fezlekeye TBMM'ye gönderdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER