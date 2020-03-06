Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Engin Özkoç tepkisi: Hesabını sor

Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un kendisi hakkındaki skandal sözleriyle ilgili ilk kez konuştu. Başkan Erdoğan, “CHP’deki ruh halini benim anlatmam doğru olur mu? Bunlar adeta deli dumrul misali felaket yaşıyorlar. Ve şu an itibarıyla, bu sabah gerek avukatım olsun gerek yargı olsun bu şahıs ile ilgili bu davaları açtılar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler” ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Çok büyük tehlike. Yani Türk siyasetinin kesinlikle buralara düşmemesi gerekirdi. Ama buraya düşürenlere de bedelini, eğer sorumluluk taşıyorsa, mensubu olduğu partinin lideri hesabını sormalıdır." dedi.



Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İdlib zirvesinden ateşkes çıktı. Bu ateşkes ile Türkiye hem masada hem de sahada kazanmış oldu. Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un kendisi hakkındaki skandal sözlerine sert dille cevap verdi.

Erdoğan, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun, böyle akla hayale gelmeyecek hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz ne adetimiz müsaade eder. Tabi dün TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ülkemizde parlamentonun böyle tabloyu yaşamasını hiç istemezdik. Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Onu da geçiyorum, dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde maalesef birçok sakatlıklar yapıyor. Arifiye olayının perde arkasında da var. Kendisini şöhret yapabilmek veya bir karşılık bulabilmek için sırtına bir tişört giyiniyor. Yanına aldığı şöyle bir elli yüz kişiyle gidip devasa bir yatırımı karalamanın, lekelemenin neticesini toparlamak istiyor. Tabi bu CHP'nin sorunudur ve milletimiz de bunlara vakti saati geldiğinde gereğini yapacaktır. Biz de yargıda konuyla ilgili gereğini yapacağız ve yapıyoruz" dedi.



NE OLMUŞTU?



CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a yönelik skandal hakaretleri sonrası TBMM'de yumruklu kavga çıkmıştı. CHP'li Engin Özkoç'un skandal hakaretleri ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Öte yandan Başkan Erdoğan 1 milyon TL'lik dava açarken, Adalet Bakanlığı, Özkoç ile ilgili fezlekeye TBMM'ye gönderdi.



