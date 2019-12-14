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14 Aralık 2019 Cumartesi 00:11:48 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 00:39:28

Başkan Erdoğan'dan Kardemir Kız AİHL öğrencilerine başarı dileği

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çektiği videolu mesaj ile Kardemir Kız AİHL öğrencilerine başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Karabük'teki Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında "Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve muhabbetlerini ileten Kardemir Kız AİHL öğrencilerimize Cumhurbaşkanımızın seslenişi" başlığıyla görüntülü bir mesaj paylaşıldı.

GELECEĞİNİZ VE BAHTINIZ AYDINLIK OLSUN

"Sevgili kızlar, Karabük Kardemir Anadolu İmam Hatip Lisesinin başarılarla dolu bir geleceğini inşa edeceğinize inanıyorum. Sizleri İstanbul'dan şu anda en kalbi duygularla selamlıyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun, bahtınız aydınlık olsun.

Kızım Sümeyye'nin sizi ziyaretiyle bana vermiş olduğu bu haber üzerine sizleri arıyorum. Kızım aynı şekilde sizin geçtiğiniz bu sıralardan geçti ve inanıyorum ki nasıl başarılı olduysa sizler de aynı başarıyı yakalayacak ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte de geleceğin Türkiye'sini inşa eden anneler arasında yerinizi başarılı şekilde alacaksınız. Kalın sağlıcakla."

Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın sözlerini "İnşallah" diyerek destekledi ve  "Hepiniz bizim kızımızsınız. Sizi çok seviyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

(AA)

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