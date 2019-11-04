04 Kasım 2019 Pazartesi 13:47:46 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 13:49:34
Başkan Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etmiştir" denildi.
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