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01 Ekim 2019 Salı 20:40:17 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 21:33:42

Başkan Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin 'Kabinede revizyon olacak mı?' sorusuna, 'Şu anda böyle bir şey yok' cevabını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2 buçuk aylık aranın ardından yeni yasama yılına başladı. TBMM‘de gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılışı dolayısıyla tören salonunda resepsiyon verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliği yaptığı resepsiyona Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonuyla ilgili, "Şu anda böyle bir şey yok." dedi.

"2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin seçimlerde 50+1 barajına ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Mevcut durumu meclise getiren biziz, şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz , halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil. Böyle bir teklif kimden geliyor, medyadan geliyorsa ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda ilgilenen kimdir, muhalefettir. Bunu sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimiz politikacıdan ciddiyet istiyor, biz dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine ciddi bir zaman var. Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge konusuna ilişkin soruya ise, "Bir gece ansızın gelebiliriz, aynı yerdeyiz" cevabını verdi.

"KABİNE REVİZYONU YOK"

Erdoğan ayrıca, "Şu anda kabine revizyonu yok" açıklamasında bulundu.

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Bir gazetecinin "Ucu açık kalıyor." ifadesi üzerine Erdoğan, "Siyasetçi ucu açık konuşur. Ucu kapalı olduğu zaman netice alamazsın."  değerlendirmesinde bulundu.

Resepsiyonun ardından Mermerli Salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, daha sonra Meclis çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop'un makam aracına kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM'den ayrıldı.

AA

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