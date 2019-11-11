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11 Kasım 2019 Pazartesi 13:03:11 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 13:04:38

Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun temel atmama şovuna ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Fidan, Yarın Nefes Programı kapsamında Ankara Batıkent'te yapılan törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki gösterdi. Erdoğan, 'Hizmet bir vizyon işidir. Bazıları önüne gelen projeleri bile hayata geçiremiyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikme etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

Hedefimiz zümrüt yeşili görüntüsüne kavuşan bir Türkiye'dir. Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Fidan dikimini millet meselesi olarak gören milletime teşekkür ediyorum. Bu tarihin ve saatin önümüzdeki yıllarda ağaç günü olarak ilan edilmesine karar verdik. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kararını geçen hafta imzaladım. İnşallah bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir.

'GEZİCİLER'E SERT TEPKİ: HANİ NEREDESİNİZ

Bu tarihin önümüzdeki yıllarda da Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması için harekete geçtik. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülkemize, milletimize, gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün burada diktiğimiz fidanların her birinin ilerde nerede hangi iş için kullanılacağını şimdiden bilemeyiz.

Milletimiz hep olduğu gibi bugün de tarih yazıyor. İşte burada olduğunu gibi ağaçlandırma, yeşillendirme tabiata sahip çıkma konusunda da sahip çıkıyor. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye çalışmışlardı. Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diye ortada ortalığı karıştıranlar? Hani nerede? Hiç biri ortada yok. Çevrecilik adına söylemediklerini bırakmayanlar şimdi nerede?

Bodrum'da, Marmaris'te İzmir'de birçok alanda ormanları nasıl yaktıklarını izlediniz değil mi?

17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık.

Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez.

Toprağı bu kadar sadık bir yar olarak gören başka bir millet yoktur. Biz fidanlarımızı hem toprağa hem gönüllere dikiyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ağaç sevgisini taçlandırıyoruz. Ülkemizin orman alanını artırmak için 17 yılda büyük yatırımlar yaptık. 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturdul. Ülkemize yeni ormanlar kazandırdık.

Birileri kalkmış biyolojik artıma tesisi için "temel atmama töreni" yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış gibi törene zaten yabancılar. Karakterlerine uygun şekilde düzenlemişler. Bunların yaptığına bakın "temel atmama töreni"... Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir.

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