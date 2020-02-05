Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert tepki: Bu iş boru göstermeye benzemez

Başkan Erdoğan, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi:

"TBMM'de 25 Haziran 2009'da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlamasını önlemekti.

Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclis'in yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur.

Bu boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşüp Meclis'i, yasama dokunulmazlığını izama yeltenenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlardır. "