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05 Şubat 2020 Çarşamba 12:57:03 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 12:58:20

Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert tepki: Bu iş boru göstermeye benzemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki gösterdi. "Bütün milletvekilleri dava açmalı" diyen Erdoğan, Başbuğ'u ise "Bu iş boru göstermeye benzemez" sözleriyle eleştirdi.

Başkan Erdoğan, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: 

"TBMM'de 25 Haziran 2009'da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlamasını önlemekti. 

Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclis'in yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur.

Bu boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşüp Meclis'i, yasama dokunulmazlığını izama yeltenenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlardır. "

 

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