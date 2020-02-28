Erdoğan'dan diplomasi atağı! 4 ülke lideriyle daha İdlib'deki krizi ele alacak
Başkan Erdoğan bugün Trump, Merkel, Macron ve Johnson'la görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek.
NATO'dan "Türkiye'nin yanındayız" mesajı
Türkiye'nin çağrısı üzerine yapılan İdlib gündemli olağanüstü NATO toplantısı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye çok kıymetli bir müttefikimiz, Türkiye'nin yanındayız" mesajı verdi.
BM'den Türkiye'ye destek çağrısı
Türkiye'den çıkmak isteyen mültecilerin engellenmemesi Birleşmiş Milletler'i harekete geçirdi. BM, uluslararası topluma "Türkiye'ye mülteciler konusunda desteği artırın" çağrısı yaptı.
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