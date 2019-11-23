Başkan Erdoğan'dan hodri meydan

Başkan Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonundan kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti. Erdoğan, Sözcü Gazetesi köşe yazarı Rahmi Turan’ın ortaya attığı 'Külliye'de görüşme' iddiasına çok sert tepki gösterdi. Kendi yazdırdığı yalanla Turan aracılığıyla partisine operasyon çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ipliği pazara çıktı. Algı operasyonunun kaynağı Kılıçdaroğlu çıkınca, CHP’de ortalık toz duman oldu. Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’nu yerin dibine soktu. Görüşme iddialarını yalanlayan ve uydurma olduğunu vatandaşlara söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ağır ifadelerle çağrı yaptı.



HEPSİ BİRBİRİNİ BULMUŞ



Erdoğan, “Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'liyle görüşmüşüm. Ben... Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal, senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git, ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok söyledim, denedim, yapamaz. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU SUS PUS

Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, sessizliğe gömüldü. Kılıçdaroğlu, muhtemel rakiplerine karşı tezgahladığı, 'Erdoğan'ın adayı' yaftası yapıştırarak genel başkanlık koltuğunu sağlama alma yalanıyla baltayı yine taşa vurdu. Katıldığı televizyon programında “Külliye'ye çıkanın kim olduğunu biliyorum ama isim vermem” diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın meydan okumasına çıtını bile çıkaramadı.

SKANDALI UNUTTURMA TELAŞI

CHP liderinin maşası olan Rahmi Turan, Türkiye’yi ayağa kaldıran skandalı örtbas etme çabasına girişti. Kamuoyunun “Beştepe'ye çıkan CHP'liyi açıkla” çağrılarına karşı üç maymunu oynayan Sözcü yazarı, “O İsmi unutacağıma söz verdim” açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu gibi sessizliğe gömüldü. Habercilerden köşe bucak kaçan Turan’ın verdiği cevapla, herkesin konuştuğu yalan haberi geçiştirme telaşı da operasyonu gözler önüne serdi.

YİNE PROVOKASYON

Sözcü Gazetesi yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Gazetenin dün yayımlanan “Milli eğitimde silahlı eğitim” başlıklı haberin baştan sona yalan olduğu deşifre oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan konuya ilişkin açıklamada, Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezi’nde “turnuva adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Sportif etkinliğin, federasyonu bulunan ve olimpik bir spor branşı olan ‘Atıcılık’ sporuyla ilgili olduğu vurgulandı.

KILIÇDAROĞLU YALAN SÖYLÜYOR

Külliye’ye giden CHP’liyi bildiğini ima eden Kılıçdaroğlu’nu yalanlayan İnce, “Bence böyle bir görüşme yok” açıklamasında bulundu. Parti içi çekişmelerin yeniden alevleneceğinin sinyalini veren Muharrem İnce, Erdoğan'la görüşen bir CHP'li varsa hemen açıklanmasını istedi.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın CHP'li bir ismin Külliye’ye giderek, Başkan Erdoğan’la görüştüğü iddiasına bir yalanlama da CHP’li Muharrem İnce’den geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Beştepe’ye gidip Başkan Erdoğan’la görüşen CHP'liyi doğrulayıp, kim olduğunu bildiğini de ima etmişti. İnce ise tam tersini söyledi. İyice köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, İnce'ye o kişinin kim olduğunu bilmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı.

‘O ŞEREF YOKSUNUNU BANA SÖYLEYİN’

İnce bir televizyon programına gönderdiği mesajda, iddialarla ilgili Kılıçdaroğlu’yla bir görüşme yaptığını belirtti. İnce, ''O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O 'şeref yoksunu'nu söyleyin dedim. Bence böyle bir görüşme yok” ifadelerini kullandı.