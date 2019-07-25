Başkan Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Atilla ile ilgili açıklama yaptı. Kendisine yöneltilen soruya karşılık açıklama yapan Başkan Erdoğan: "Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz kimi sahipleneceğiz" dedi.

Erdoğan: "(Hakan Atilla'nın yargılanması) Bu yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. (Hakan Atilla'ya) 'Önce ailenle tatilini yap, sonra seni Külliye'de bekliyorum, oturur konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz' dedik"

Ayrıntılar az sonra...