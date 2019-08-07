Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Amerikalılarla birlikte bir hareket merkezi kuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan güvenli bölge ile ilgili; "(Suriye'de barış koridoru) Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan aynı zamanda, ABD askeri heyeti ile Üç günlük bir görüşme periyodu olduğunu belirti. Ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam ettiğini kaydetti.