Başkan Erdoğan'dan gizli IMF görüşmesine tepki: Çok yakışıksız

  • Bist 100
    101940
  • Dolar
    5,6682
  • Euro
    6,1953
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz
Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak
Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı! Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı!
Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı
Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı
Tunceli müzeye kavuşuyor Tunceli müzeye kavuşuyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor
Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi
Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk' Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk'
GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
350 turizm firması Van'da buluştu 350 turizm firması Van'da buluştu
Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek
Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki
Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur
Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması
ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı
Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti
Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu
İstanbul'da bir deprem daha! İstanbul'da bir deprem daha!
Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu
İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 08:04:22 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:05:29

Başkan Erdoğan'dan gizli IMF görüşmesine tepki: Çok yakışıksız

Başkan Erdoğan, CHP ve İP temsilcilerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetiyle yaptığı görüşmeye tepki göstererek, 'IMF’nin temsilcileri sizi muhatap alacaksa makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde görüşmeler yapıyorsunuz. Tabii bizi üzen budur. Bunlar, bu milletin kimliğine kişiliğine yakışan şeyler değil.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin 74. toplantısı sonrası yurda dönüşte gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
 
CHP ve İYİ Partililerin ekonomiden sorumlu iki ismi Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz’ın IMF heyetiyle görüşmesi hakkında Başkan Erdoğan şunları kaydetti: “Siyasette tutarlı olmak önem arz ediyor. IMF’den borç talebi diye hiçbir zaman bizim düşünce dünyamızdan geçmedi. Fakat muhalefet “İktidarı nasıl yaralarız? Nasıl Türkiye’deki ekonomiyi farklı bir şekilde gösteririz?” hesabı üzerinden sürekli yalan, iftira atıyor. Biz IMF’nin aynı zamanda ortağıyız. IMF’nin temsilcileri sizi muhatap alacaksa makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde görüşmeler yapıyorsunuz. Tabii bizi üzen budur. Bunlar, bu milletin kimliğine kişiliğine yakışan şeyler değil.” 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ