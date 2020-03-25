25 Mart 2020 Çarşamba 15:43:13 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:47:13
Af mı geliyor? Başkan Erdoğan'dan flaş toplantı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara'dan katıldı.
AA
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